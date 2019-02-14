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Накопительный-Вип

ББР Банк,

ББР Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 266 810
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 3 000 000 ₽ 6,9 7 7,2 7,2
от 5 000 000 ₽ 7 7,1 7,3 7,3
от 10 000 000 ₽ 7,1 7,2 7,4 7,4
от 15 000 000 ₽ 7,2 7,3 7,5 7,5
от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 50 000 $ 2,9 3 3,1 3,2
от 100 000 $ 3 3,1 3,2 3,3
от 150 000 $ 3,1 3,2 3,3 3,4
от 250 000 $ 3,2 3,3 3,4 3,5
от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 50 000 € 1 1,3 1,7 1,5
от 100 000 € 1,1 1,4 1,8 1,6
от 150 000 € 1,2 1,5 1,9 1,7
от 250 000 € 1,3 1,6 2 1,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
бесплатно выпускается карта Visa Gold/Mastercard Gold
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

50 000 рублей, 1 000 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней - по ставке вклада "До востребования";
  • от 181 до 365 дней - в размере 1/2 ставки вклада;
  • от 266 до 729 дней - в размере 2/3 ставки вклада
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы

при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон в результате пополнения

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный-Вип» в 13 городах России
6 508
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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