Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты бесплатно выпускается карта Visa Gold/Mastercard Gold Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - по ставке вклада "До востребования";

от 181 до 365 дней - в размере 1/2 ставки вклада;

от 266 до 729 дней - в размере 2/3 ставки вклада Увеличение ставки возможно при увеличении суммы при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон в результате пополнения Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 13:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.