бесплатно выпускается карта Visa Gold/Mastercard Gold
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
срок внесения пополнения
50 000 рублей, 1 000 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 180 дней - по ставке вклада "До востребования";
от 181 до 365 дней - в размере 1/2 ставки вклада;
от 266 до 729 дней - в размере 2/3 ставки вклада
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон в результате пополнения
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.