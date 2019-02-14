Вход

Комфортный-Вип

ББР Банк,

ББР Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
404 766
Ставка
7,2%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CHF
  • GBP
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 2 000 000 ₽ 6,4 6,9 6,9
от 5 000 000 ₽ 6,7 7,2 7,2
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 30 000 $ 2,2 2,6 2,6
от 100 000 $ 2,5 3 3
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 30 000 € 0,9 1,6 1,6
от 100 000 € 1,1 1,8 1,8
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 2 000 CHF 0,4 0,7 0,7
от 20 000 CHF 0,7 0,9 0,9
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 2 000 £ 0,4 0,7 0,7
от 20 000 £ 0,7 0,9 0,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта Visa Gold/Mastercard Gold
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

50 000 рублей, 1 000 единиц иностранной валюты при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов сроком от 366 дней ранее выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 13:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный-Вип» в 13 городах России
7 169
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Акцент на процент 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Накопительный-Вип 7,5 15 000 000 ₽ Посмотреть
Ставка на рост 7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Измени одну жизнь 6,8 10 000 ₽ Посмотреть
Перспективный 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
Легкий курс 6,6 50 000 ₽ Посмотреть
Ориентир на движение 6,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще