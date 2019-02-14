Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты бесплатно выпускается банковская карта Visa Gold/Mastercard Gold Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 единиц иностранной валюты при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов сроком от 366 дней ранее выплаченные проценты не пересчитываются Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 13:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.