Комфортный-Вип
ББР Банк,
ББР Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
404 766 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CHF
- GBP
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 2 000 000 ₽
|6,4
|6,9
|6,9
|от 5 000 000 ₽
|6,7
|7,2
|7,2
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 30 000 $
|2,2
|2,6
|2,6
|от 100 000 $
|2,5
|3
|3
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 30 000 €
|0,9
|1,6
|1,6
|от 100 000 €
|1,1
|1,8
|1,8
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 2 000 CHF
|0,4
|0,7
|0,7
|от 20 000 CHF
|0,7
|0,9
|0,9
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 2 000 £
|0,4
|0,7
|0,7
|от 20 000 £
|0,7
|0,9
|0,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта Visa Gold/Mastercard Gold
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
50 000 рублей, 1 000 единиц иностранной валюты при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов сроком от 366 дней ранее выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 29.01.2019 13:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный-Вип» в 13 городах России
7 169
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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