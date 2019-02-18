Инвестиционный
Россия,
Россия вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
703 574 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,9
|от 10 000 000 ₽
|7
после внесения вкладчиком имущества в Доверительное управление в течение десяти рабочих дней с даты заключения Договора Доверительного управления процентная ставка по вкладу увеличивается на 1 процентный пункт от базовой процентной ставки со дня, следующего за днем внесения имущества в Доверительное управление
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
комплексный продукт: банковский вклад + доверительное управление:
- в доверительное управление должны быть переданы денежные средства или ценные бумаги на сумму не менее суммы вклада;
- срок договора доверительного управления - от 367 дней;
- допускается увеличение суммы инвестирования;
- возможен частичный возврат имущества из доверительного управления до суммы вклада без изменения ставки;
- при досрочном востребовании имущества из доверительного управления ставка по вкладу снижается на 1 п.п.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- 1 п.п. после передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление (в течение десяти дней)
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 19:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 49 городах России
10 722
Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
- www.abr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-11-11 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Морозные узоры
|7
|10 000 000 ₽
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|Классический
|6,8
|10 000 000 ₽
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|Универсальный (в конце срока)
|5,8
|10 000 000 ₽
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|Универсальный (ежемесячно)
|5,4
|10 000 000 ₽
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