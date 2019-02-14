Доходный кошелек
Промтрансбанк,
Промтрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
76 ₽
Ставка
6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|93 дня
|от 5 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|6
на сумму остатка, превышающую 1 400 000 рублей, проценты начисляются по ставке 2% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный кошелек» в 17 городах России
2 210
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
- 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Юбилейный. 3 месяца
|4,47
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный. 12 месяцев
|4,45
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный. 6 месяцев
|3,67
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Вклад на 31 день
|3
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный
|2,5
|100 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть