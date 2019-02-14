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Доходный кошелек

Промтрансбанк,

Промтрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
76
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
93 дня
от 5 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 6

на сумму остатка, превышающую 1 400 000 рублей, проценты начисляются по ставке 2% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный кошелек» в 17 городах России
2 210
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 7
Банкоматы 7
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Телефоны
(347) 299-99-99

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