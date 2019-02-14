Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения на протяжении первых шести месяцев после открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при досрочном расторжении вклада через 1 год проценты за полный год сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 23.01.2019 17:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.