Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения на протяжении первого года после открытия вклада Частичное снятие возможно до 30% от первоначальной суммы вклада Досрочное расторжение на льготных условиях от 6 месяцев до 12 месяцев - 4% годовых;

от 12 месяцев до 18 месяцев - 4,5% годовых;

от 18 месяцев до 24 месяцев - 4,75% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 23.01.2019 17:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.