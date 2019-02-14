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Пенсионный капитал

Спутник,

Спутник вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,80%
Сумма
от 500 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
58
Ставка
5,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
2 года
от 500 ₽ 5,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

на протяжении первого года после открытия вклада

Частичное снятие
возможно

до 30% от первоначальной суммы вклада

Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 6 месяцев до 12 месяцев - 4% годовых;
  • от 12 месяцев до 18 месяцев - 4,5% годовых;
  • от 18 месяцев до 24 месяцев - 4,75% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 5 городах России
1 340
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
Адрес
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
ОГРН
1025600006024
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Телефоны
(35352) 2-33-61

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный (ежемесячная капитализация) 5,8 300 ₽ Посмотреть
Миллионер 5,8 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (в конце срока) 5,6 300 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячная выплата) 5,2 300 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально) 5 500 ₽ Посмотреть
Удобный 4,91 3 000 ₽ Посмотреть
Детский 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (в конце срока) 4,1 500 ₽ Посмотреть
Спутник пенсионера 4 10 ₽ Посмотреть
Зарплатный 1 20 ₽ Посмотреть
Срочный 0,18 200 000 $ Посмотреть
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