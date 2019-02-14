Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад для своих Особые условия вклад открывается клиентам, у которых срок действия договора вклада истек в течение 30 календарных дней либо закрыт по сроку в дату заключения вклада «Для своих+» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 06.02.2019 10:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.