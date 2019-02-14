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Для своих+

Эксперт Банк,

Эксперт Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
78
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 270 дней 1 год 1 день 540 дней
от 1 000 ₽ 7,1 7,2 7,8 7,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад открывается клиентам, у которых срок действия договора вклада истек в течение 30 календарных дней либо закрыт по сроку в дату заключения вклада «Для своих+»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 10:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для своих+» в 7 городах России
53 895
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Сайт
www.expertbank.com
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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Процент для своих 7,4 1 000 ₽ Посмотреть
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Оптимальный 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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