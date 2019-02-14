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Срочный

Спутник,

Спутник вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,18%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежеквартально
Вклад
Доход
Мой доход
360 $
Ставка
0,18%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 12 мес.
от 1 000 $ 0,02 0,05 0,1
от 50 000 $ 0,03 0,06 0,15
от 200 000 $ 0,04 0,07 0,18
3 мес. 6 мес. 12 мес.
от 1 000 € 0,02 0,05 0,1
от 50 000 € 0,03 0,06 0,15
от 200 000 € 0,04 0,07 0,18
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежеквартально
проценты на вклад 3 и 6 месяцев выплачиваются в конце срока; на 12 месяцев - по истечении каждых трех месяцев хранения вклада
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 17:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 5 городах России
1 382
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
Адрес
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
ОГРН
1025600006024
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Телефоны
(35352) 2-33-61

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Пенсионный (ежемесячная капитализация) 5,8 300 ₽ Посмотреть
Миллионер 5,8 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (в конце срока) 5,6 300 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячная выплата) 5,2 300 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально) 5 500 ₽ Посмотреть
Удобный 4,91 3 000 ₽ Посмотреть
Детский 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (в конце срока) 4,1 500 ₽ Посмотреть
Спутник пенсионера 4 10 ₽ Посмотреть
Зарплатный 1 20 ₽ Посмотреть
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