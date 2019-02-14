Срочный
Спутник,
Спутник вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,18%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежеквартально
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
360 $
Ставка
0,18%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|3 мес.
|6 мес.
|12 мес.
|от 1 000 $
|0,02
|0,05
|0,1
|от 50 000 $
|0,03
|0,06
|0,15
|от 200 000 $
|0,04
|0,07
|0,18
|3 мес.
|6 мес.
|12 мес.
|от 1 000 €
|0,02
|0,05
|0,1
|от 50 000 €
|0,03
|0,06
|0,15
|от 200 000 €
|0,04
|0,07
|0,18
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежеквартально
проценты на вклад 3 и 6 месяцев выплачиваются в конце срока; на 12 месяцев - по истечении каждых трех месяцев хранения вклада
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 17:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 5 городах России
1 382
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
- Адрес
- 443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
- ОГРН
- 1025600006024
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(35352) 2-33-61
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Пенсионный капитал
|5,8
|500 ₽
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|Пенсионный (ежемесячная капитализация)
|5,8
|300 ₽
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|Миллионер
|5,8
|1 000 000 ₽
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|Пенсионный (в конце срока)
|5,6
|300 ₽
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|Пенсионный (ежемесячная выплата)
|5,2
|300 ₽
|Посмотреть
|Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально)
|5
|500 ₽
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|Удобный
|4,91
|3 000 ₽
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|Детский
|4,5
|1 000 ₽
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|Срочный - рубли (в конце срока)
|4,1
|500 ₽
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|Спутник пенсионера
|4
|10 ₽
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|Зарплатный
|1
|20 ₽
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