Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования или на Накопительный счет; зависимости от суммы вклада оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием; до 200 000 рублей - карта Visa Classic payWave / MasterCard Standard payPass; от 200 000 рублей - карта Visa Gold payWave Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 367 дней Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.03.2019 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.