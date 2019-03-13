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5 725
Ставка
7,65%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,65%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
547 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
547 дней
от 50 000 ₽ 7,65
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
или на Накопительный счет; зависимости от суммы вклада оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием; до 200 000 рублей - карта Visa Classic payWave / MasterCard Standard payPass; от 200 000 рублей - карта Visa Gold payWave
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 367 дней
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.03.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий» в 65 городах России
48 252
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 22
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба

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