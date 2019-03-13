Легкий
Связь-Банк,
Связь-Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 725 ₽
Ставка
7,65%
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Валюта
RUB
Ставка
7,65%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
547 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|547 дней
|от 50 000 ₽
|7,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
или на Накопительный счет; зависимости от суммы вклада оформляется банковская карта с бесплатным годовым обслуживанием; до 200 000 рублей - карта Visa Classic payWave / MasterCard Standard payPass; от 200 000 рублей - карта Visa Gold payWave
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 367 дней
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.03.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий» в 65 городах России
48 252
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- ОГРН
- 1027700159288
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-00-80 — единая справочная служба
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