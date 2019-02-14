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VIP

ТЭМБР-Банк,

ТЭМБР-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 390 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
256 314
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
390 дней 548 дней
от 3 000 000 ₽ 8 8
390 дней 548 дней
от 50 000 $ 1,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 13:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP» в 631 городе России
1 041
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 8
Банкоматы 4
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Телефоны
(495) 775-62-82

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Базовый 7,9 800 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный 7,8 800 000 ₽ Посмотреть
Выгодный+ 7,8 300 000 ₽ Посмотреть
Зимушка 7,7 100 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 7,7 300 000 ₽ Посмотреть
Зимний хит 7,6 300 000 ₽ Посмотреть
VIP+ 7,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,6 100 000 ₽ Посмотреть
Привлекательный 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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