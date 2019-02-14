Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей, 100 долларов/евро; по вкладам на срок 395 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, на 91 и 181 день - без ограничений по сроку Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от суммы и срока вклада - до 3,2% в рублях, до 0,45% в долларах, до 0,1% годовых в евро Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 18:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.