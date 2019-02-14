Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Особые условия вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/счета по вкладу «до востребования» вкладчика Пополнение возможно 0,05% годовых на сумму пополнений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.