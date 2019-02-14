Удачный
Саммит Банк,
Саммит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
275 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
501 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|275 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный» в 2 городах России
1 447
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Саммит Банк»
- Адрес
- 690106, г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 3
- ОГРН
- 1022500001930
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 246-83-01(423) 246-83-43
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