сумма по договору ИСЖ - 100 000 рублей, срок страхования - три года

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный требуется заключение договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по программе "Максимум" АО ВТБ Страхование Жизни с распределением 50% от суммы инвестиций во вклад и 50% в договор инвестиционного страхования жизни Особые условия вклад открывается одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни по программе «Максимум» АО ВТБ Страхование жизни» сроком на три года Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования в случае расторжения договора ИСЖ до даты вступления его в силу ко вкладу применяется ставка 6% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 10:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.