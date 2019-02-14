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Сбалансированный капитал 3 года

Банк Интеза,

Банк Интеза вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
8 041
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 8

сумма по договору ИСЖ - 100 000 рублей, срок страхования - три года

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
требуется заключение договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по программе "Максимум" АО ВТБ Страхование Жизни с распределением 50% от суммы инвестиций во вклад и 50% в договор инвестиционного страхования жизни
Особые условия
  • вклад открывается одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни по программе «Максимум» АО ВТБ Страхование жизни» сроком на три года
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

в случае расторжения договора ИСЖ до даты вступления его в силу ко вкладу применяется ставка 6% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сбалансированный капитал 3 года» в 23 городах России
9 559
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
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