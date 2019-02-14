Вход

Классический

Тройка-Д Банк,

Тройка-Д Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
151 950
Ставка
7,6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 365 дней 546 дней
от 500 000 ₽ 6,7 7,3 7,35 7,5 7,5
от 1 000 000 ₽ 6,7 7,35 7,4 7,55 7,55
от 2 000 000 ₽ 6,7 7,4 7,45 7,6 7,6
91 день 181 день 271 день 365 дней 546 дней
от 2 000 $ 0,6 0,8 1 1,2 1
от 20 000 $ 0,65 0,85 1,05 1,25 1,05
от 35 000 $ 0,75 0,95 1,15 1,3 1,1
91 день 181 день 271 день 365 дней 546 дней
от 2 000 € 0,15 0,2 0,25 0,3 0,15
от 20 000 € 0,15 0,25 0,3 0,35 0,2
от 35 000 € 0,15 0,3 0,35 0,4 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на доходный счет "Мобильный"; выдается карта платежных систем Mastercard/Visa с установленной суммой допустимого кредитного лимита (овердрафта) в рублях
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 3 городах России
16 201
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
Сайт
almabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 12
Банкоматы 13
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 783-38-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Накопительный 7,15 2 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще