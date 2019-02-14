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Накопительный

Тройка-Д Банк,

Тройка-Д Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
142 953
Ставка
7,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 100 000 ₽ 6,45 6,75 6,75 6,85
от 1 000 000 ₽ 6,45 6,85 6,85 7,05
от 2 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,45 6,95 6,95 7,15
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 2 000 $ 0,3 0,5 0,7 0,9
от 20 000 $ 0,35 0,55 0,75 0,95
от 35 000 $ до 85 000 $ 0,4 0,6 0,8 1
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 2 000 € 0,12 0,15 0,2 0,25
от 20 000 € 0,12 0,2 0,25 0,3
от 35 000 € до 85 000 € 0,12 0,25 0,3 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
на доходный счет "Мобильный"; выдается карта платежных систем Mastercard/Visa с установленной суммой допустимого кредитного лимита (овердрафта) в рублях
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

*в наличной форме -10 000 рублей, 200 долларов/евро, в безналичной - без ограничений в пределах максимальной суммы вклада; * прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 3 городах России
5 866
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Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
Сайт
almabank.ru
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Телефоны
(495) 783-38-00

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