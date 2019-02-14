Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на доходный счет "Мобильный"; выдается карта платежных систем Mastercard/Visa с установленной суммой допустимого кредитного лимита (овердрафта) в рублях Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения *в наличной форме -10 000 рублей, 200 долларов/евро, в безналичной - без ограничений в пределах максимальной суммы вклада; * прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 10:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.