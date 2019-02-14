на доходный счет "Мобильный"; выдается карта платежных систем Mastercard/Visa с установленной суммой допустимого кредитного лимита (овердрафта) в рублях
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
срок внесения пополнения
*в наличной форме -10 000 рублей, 200 долларов/евро, в безналичной - без ограничений в пределах максимальной суммы вклада; * прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.