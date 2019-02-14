при расторжении по инициативе вкладчика в течение 14 календарных дней с даты оформления договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение», на основании которого был открыт вклад, ставка по вкладу за весь срок действия устанавливается в размере 5% годовых в рублях и 0,8% годовых в долларах