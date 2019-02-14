Верное решение
Банк Уралсиб,
Банк Уралсиб вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 9,00%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 695 ₽
Ставка
9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|367 дней
|от 150 000 ₽
|9
|9
|181 день
|367 дней
|от 2 500 $
|4
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» АО «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на 5 лет и документа, подтверждающего оплату страхового взноса на сумму не менее суммы, размещаемой во вклад и в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении по инициативе вкладчика в течение 14 календарных дней с даты оформления договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение», на основании которого был открыт вклад, ставка по вкладу за весь срок действия устанавливается в размере 5% годовых в рублях и 0,8% годовых в долларах
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 151 городе России
143 741
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
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