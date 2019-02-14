Вход

Верное решение

Банк Уралсиб,

Банк Уралсиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 9,00%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
6 695
Ставка
9%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 367 дней
от 150 000 ₽ 9 9
181 день 367 дней
от 2 500 $ 4 4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» АО «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на 5 лет и документа, подтверждающего оплату страхового взноса на сумму не менее суммы, размещаемой во вклад и в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при расторжении по инициативе вкладчика в течение 14 календарных дней с даты оформления договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение», на основании которого был открыт вклад, ставка по вкладу за весь срок действия устанавливается в размере 5% годовых в рублях и 0,8% годовых в долларах

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 151 городе России
143 741
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стратегия 8,5 600 000 ₽ Посмотреть
Журавли 8 1 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Прайвет 7,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Статус 7,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доход-Приоритет 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Доход 6,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Почетный пенсионер 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Достойный дом детям 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Рост-Прайвет 6,8 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Статус 6,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Прайвет 6,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Приоритет 6,4 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Статус 6,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Рост 6,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Приоритет 6,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 5,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще