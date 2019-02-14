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Газпромбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
34 652
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 548 дней от 549 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 15 000 ₽ 6,7 7,05 7,2 7,35 7,45 7,45
от 300 000 ₽ 6,8 7,15 7,3 7,4 7,5 7,5
от 1 000 000 ₽ 6,8 7,15 7,3 7,4 7,5 7,5
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 548 дней от 549 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 500 $ 1,8 2,75 2,75 3 3 3
от 10 000 $ 1,8 2,75 2,75 3 3 3
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 548 дней от 549 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,35
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
на срок от 91 дня до 366 дней - в конце срока; от 367 дней до 731 дня – по истечении первого года хранения и в конце срока; на срок от 732 дней до 1097 дней – по истечении первого и второго года хранения и в конце срока
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 366 дней - по ставке "До востребования", с 367 дня - ранее выплаченные проценты не пересчитываются

Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • 0.1 п.п. по вкладам в рублях, открытым онлайн
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сбережения» в 213 городах России
71 603
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
На вершине (доля в НСЖ 30-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
На будущее 9 1 000 000 ₽ Посмотреть
На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный доход 8,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Пенсионные сбережения 7,5 15 000 ₽ Посмотреть
Ваш успех 7,45 300 000 ₽ Посмотреть
Процент выше 7 100 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты 7 300 000 ₽ Посмотреть
На жизнь 6,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
ГАЗФОНД - Пенсионный 6,6 100 ₽ Посмотреть
Накопительный счет 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,1 500 ₽ Посмотреть
Бизнес 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты (доллары) 3,25 1 000 $ Посмотреть
Валютный доход 2,8 1 000 $ Посмотреть
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