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Газпромбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
30 633
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 15 000 ₽ 5,4 5,9 5,2 5,2
от 300 000 ₽ 5,5 6 5,3 5,3
от 1 000 000 ₽ 5,6 6,1 5,4 5,4
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 500 $ 0,4 0,8 1,4 1,4
от 10 000 $ 0,6 1 1,6 1,6
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,1
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01 0,2

проценты по вкладам в долларах и евро указаны на первоначальную сумму вклада; на сумму превышающую первоначальную (дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада проценты), проценты начисляются по отдельной ставке (от 0,2% до 0,8% в долларах, от 0,01% до 0,1% в евро)

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно

по вкладам в долларах/евро проценты начисляются по отдельной ставке (от 0,2% до 0,8% в долларах, от 0,01% до 0,1% в евро)

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

по вкладам в рублях, открытым онлайн: +0,2 п.п. на сроки 91-180 дней; на 0,1 п.п. на срок свыше 181 дня

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 12:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Бизнес» в 213 городах России
31 145
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
На вершине (доля в НСЖ 30-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
На будущее 9 1 000 000 ₽ Посмотреть
На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный доход 8,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Сбережения 7,5 300 000 ₽ Посмотреть
Пенсионные сбережения 7,5 15 000 ₽ Посмотреть
Ваш успех 7,45 300 000 ₽ Посмотреть
Процент выше 7 100 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты 7 300 000 ₽ Посмотреть
На жизнь 6,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
ГАЗФОНД - Пенсионный 6,6 100 ₽ Посмотреть
Накопительный счет 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,1 500 ₽ Посмотреть
Двери открыты (доллары) 3,25 1 000 $ Посмотреть
Валютный доход 2,8 1 000 $ Посмотреть
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