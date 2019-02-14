Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты по вкладам в долларах и евро указаны на первоначальную сумму вклада; на сумму превышающую первоначальную (дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада проценты), проценты начисляются по отдельной ставке (от 0,2% до 0,8% в долларах, от 0,01% до 0,1% в евро)