Оптимальный
Международный Финансовый Клуб,
Международный Финансовый Клуб вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 798 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|12 мес.
|от 100 000 ₽
|6,6
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 30 дней с даты заключения договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 4 городах России
9 995
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Международный Финансовый Клуб»
- Адрес
- 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
- Сайт
- www.mfk-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-57-12 — колл-центр(495) 287-02-60
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|МФК Максимум
|8,1
|1 500 000 ₽
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|Накопительный+
|5,7
|100 000 ₽
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|Удобный
|5,5
|50 000 ₽
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