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Оптимальный

Международный Финансовый Клуб,

Международный Финансовый Клуб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
6 798
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес.
от 100 000 ₽ 6,6 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 30 дней с даты заключения договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 4 городах России
9 995
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Международный Финансовый Клуб»
Адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Сайт
www.mfk-bank.ru
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Телефоны
8 800 775-57-12 — колл-центр
(495) 287-02-60

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