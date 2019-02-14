Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении шести месяцев с момента заключения договора, проценты пересчитываются по действующей ставке вклада за период фактического нахождения денежных средств вовкладе без применения капитализации (только по вкладам сроком 365 дней) Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 10:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.