Привилегированный
НОКССбанк,
НОКССбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
760 012 ₽
Ставка
7,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|92 дня
|184 дня
|365 дней
|от 300 000 ₽
|5,85
|6
|6,35
|от 1 000 000 ₽
|5,95
|6,25
|6,5
|от 3 000 000 ₽
|6,05
|6,35
|6,6
|от 5 000 000 ₽
|6,1
|6,5
|7,15
|от 7 000 000 ₽
|6,15
|6,6
|7,25
|от 10 000 000 ₽
|6,25
|6,75
|7,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении шести месяцев с момента заключения договора, проценты пересчитываются по действующей ставке вклада за период фактического нахождения денежных средств вовкладе без применения капитализации (только по вкладам сроком 365 дней)
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 10:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегированный» в 2 городах России
1 455
Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
- Адрес
- 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Волгоград
- Телефоны
-
8 800 200-99-97(8442) 23-56-22(8442) 24-30-04
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Классический
|6,25
|100 000 ₽
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