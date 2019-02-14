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Привилегированный

НОКССбанк,

НОКССбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
760 012
Ставка
7,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
92 дня 184 дня 365 дней
от 300 000 ₽ 5,85 6 6,35
от 1 000 000 ₽ 5,95 6,25 6,5
от 3 000 000 ₽ 6,05 6,35 6,6
от 5 000 000 ₽ 6,1 6,5 7,15
от 7 000 000 ₽ 6,15 6,6 7,25
от 10 000 000 ₽ 6,25 6,75 7,35
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

5 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении шести месяцев с момента заключения договора, проценты пересчитываются по действующей ставке вклада за период фактического нахождения денежных средств вовкладе без применения капитализации (только по вкладам сроком 365 дней)

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 10:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегированный» в 2 городах России
1 455
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
Адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Волгоград
Отделения 1
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Телефоны
8 800 200-99-97
(8442) 23-56-22
(8442) 24-30-04

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Классический 6,25 100 000 ₽ Посмотреть
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