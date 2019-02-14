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Невский Банк,

Невский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
200
Ставка
4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 10 000 ₽ 4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты по вкладу за месяц востребования выплачиваются по ставке 1% годовых, а за предыдущий период - по ставке, указанной в договоре

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный» в 5 городах России
1 522
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Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
Адрес
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
ОГРН
1097800006589
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 2
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Телефоны
(812) 777-77-90

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