Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты по вкладу за месяц востребования выплачиваются по ставке 1% годовых, а за предыдущий период - по ставке, указанной в договоре Автопролонгация возможна Дата актуализации 04.02.2019 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.