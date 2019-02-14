Вход

Оптимальный

Вкабанк,

Вкабанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
125
Ставка
5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день
от 10 000 ₽ 5 4,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

3 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 15:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 4 городах России
1 944
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
ОГРН
1023000000210
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 10
Банкоматы 22
посмотреть на карте
Телефоны
(8512) 44-48-55

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Юбилейный 6,3 700 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще