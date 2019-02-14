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Валютный горизонт

НС Банк,

НС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
до 3,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 732 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
188 $
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня 1098 дней 1830 дней
от 1 000 $ 2,95 3,35 3,5
от 25 000 $ 3,5 3,5 3,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 367 дней до 732 дней - 1,2%;
  • от 732 дней до 1098 дней - 1,7%;
  • свыше 1098 дней - 1,85% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный горизонт» в 8 городах России
10 488
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
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Телефоны
8 (800) 555-43-24

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