Параметры вклада Выплата процентов ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежегодно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 367 дней до 732 дней - 1,2%;

от 732 дней до 1098 дней - 1,7%;

свыше 1098 дней - 1,85% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 12:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.