Валютный горизонт
НС Банк,
НС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
до 3,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 732 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
188 $
Ставка
3,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|1098 дней
|1830 дней
|от 1 000 $
|2,95
|3,35
|3,5
|от 25 000 $
|3,5
|3,5
|3,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 367 дней до 732 дней - 1,2%;
- от 732 дней до 1098 дней - 1,7%;
- свыше 1098 дней - 1,85% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный горизонт» в 8 городах России
10 488
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24
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