Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей, 100 долларов/евро; за исключением последних 100 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях менее 120 дней – по ставке вклада «До востребования», по истечении 120 дней – 7,25% годовых на срок 370 дней и 7,3% годовых на срок 730 дней для вкладов в рублях, 0,5% годовых в долларах Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 15:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.