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Всегда в выгоде

Банк Жилищного Финансирования,

Банк Жилищного Финансирования вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 565
Ставка
7,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
370 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 7,25 7,3
370 дней 730 дней
от 1 000 $ 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей, 100 долларов/евро; за исключением последних 100 дней срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

менее 120 дней – по ставке вклада «До востребования», по истечении 120 дней – 7,25% годовых на срок 370 дней и 7,3% годовых на срок 730 дней для вкладов в рублях, 0,5% годовых в долларах

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Всегда в выгоде» в 12 городах России
20 513
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Сайт
www.bgfbank.ru
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Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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