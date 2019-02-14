Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад открывается через интернет-банк Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; за исключением последних 100 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 120 дней – по ставке вклада «До востребования», по истечении 120 дней - по ставке 7,35% годовых на срок 370 дней и 7,4% годовых на срок 730 дней Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 15:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.