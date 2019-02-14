Ключевой онлайн
Екатеринбург,
Екатеринбург вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1000 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
606 880 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых; ставки плавающие, зависят от: Ключевая ставка Банка России
|1000 дней
|от 1 000 ₽
|6,25
|от 3 000 000 ₽
|6,75
процентная ставка зависит от ключевой ставке Банка России (7,75%): при минимальной сумме от 1 тыс. рублей - ставка снижается на 1,5 п.п, от 3 млн рублей - на 1 п.п.
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-сервис»
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ключевой онлайн» в 1 городе России
1 497
Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 377-66-55
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Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
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Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный
|6,75
|10 000 ₽
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|Ключевой
|6,25
|3 000 000 ₽
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|Премиальный
|2,91
|10 000 000 ₽
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