Вход

Мой прибыльный

Урал ФД,

Урал ФД вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 967
Ставка
8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 100 000 ₽ 8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
ежемесячное начисление процентов
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • открытие вклада возможно с одновременным оформлением договора инвестиционного страхования жизни в отделении банка на сумму не меньше 1/2 суммы вклада
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой прибыльный» в 9 городах России
7 550
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 9
Банкоматы 45
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Мой актив 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Мой перспективный 7 100 000 ₽ Посмотреть
Забота 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Мой капитал 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Мой мобильный 5,6 1 400 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще