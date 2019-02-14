Мой прибыльный
Урал ФД,
Урал ФД вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 967 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 100 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на текущий счёт
ежемесячное начисление процентов
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- открытие вклада возможно с одновременным оформлением договора инвестиционного страхования жизни в отделении банка на сумму не меньше 1/2 суммы вклада
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой прибыльный» в 9 городах России
7 550
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- ОГРН
- 1025900000048
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
8 800 100-10-40 — единая справочная служба
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