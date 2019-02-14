Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт ежемесячное начисление процентов Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия открытие вклада возможно с одновременным оформлением договора инвестиционного страхования жизни в отделении банка на сумму не меньше 1/2 суммы вклада Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 12:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.