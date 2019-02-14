Классический
Невский Банк,
Невский Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 477 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|368 дней
|от 50 000 ₽
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке вклада "До востребования", 91-180 дней - 3%, 181-367 дней - 5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 5 городах России
1 617
Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
- Адрес
- 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
- ОГРН
- 1097800006589
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 777-77-90
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