Сбалансированный капитал 5 лет
Банк Интеза,
Банк Интеза вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 242 ₽
Ставка
8,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|8,2
сумма по договору ИСЖ - 100 000 рублей, срок страхования - пять лет
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
инвестиционный
требуется заключение договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по программе "Максимум" АО ВТБ Страхование Жизни с распределением 50% от суммы инвестиций во вклад и 50% в договор инвестиционного страхования жизни
- Особые условия
-
- вклад открывается одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни по программе «Максимум» АО ВТБ Страхование жизни» сроком на пять лет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
в случае расторжения договора ИСЖ до даты вступления его в силу ко вкладу применяется ставка 6% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сбалансированный капитал 5 лет» в 23 городах России
13 327
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
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