Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,01%, с 91-го дня - 5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 19:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.