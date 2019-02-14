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Пенсия комфорт

Сибсоцбанк,

Сибсоцбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
16
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года 1 день
от 100 ₽ 5

максимальная сумма первоначального взноса – 5 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад принимается от лиц, имеющих право на получение пенсий и пособий, назначенных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан
Пополнение
возможно

путем зачисления поступивших сумм пенсии, социальных пособий, субсидий и иных выплат социального характера, перечисленных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан, и органами социальной поддержки населения

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждый полный календарный месяц - по ставке 5% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсия комфорт» в 9 городах России
1 220
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
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Телефоны
(3852) 37-02-01

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