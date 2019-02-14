Пенсия комфорт
Сибсоцбанк,
Сибсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
16 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года 1 день
|от 100 ₽
|5
максимальная сумма первоначального взноса – 5 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад принимается от лиц, имеющих право на получение пенсий и пособий, назначенных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан
- Пополнение
-
возможно
путем зачисления поступивших сумм пенсии, социальных пособий, субсидий и иных выплат социального характера, перечисленных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан, и органами социальной поддержки населения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный календарный месяц - по ставке 5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсия комфорт» в 9 городах России
1 220
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3852) 37-02-01
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