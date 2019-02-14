Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад принимается от лиц, имеющих право на получение пенсий и пособий, назначенных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан Пополнение возможно путем зачисления поступивших сумм пенсии, социальных пособий, субсидий и иных выплат социального характера, перечисленных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан, и органами социальной поддержки населения Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях за каждый полный календарный месяц - по ставке 5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 13:34

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