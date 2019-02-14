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Онлайн 5.0

Проинвестбанк,

Проинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
712
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 10 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия
  • открывается только через интернет-банк
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

через кассу - 5 000 рублей, безналичным способом – без ограничений

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Онлайн 5.0» в 4 городах России
1 799
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 270-00-32

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