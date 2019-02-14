проценты начисляются по периодам: с 1-го по 60-й день - 8%; с 61-го дня - 7,75%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 12:34 Открыть вклад Дата актуализации: 11.02.2019 09:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.