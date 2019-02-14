Максимальный доход
Руснарбанк,
Руснарбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,79%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
853 ₽
Ставка
7,79%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 10 000 ₽
|7,79
проценты начисляются по периодам: с 1-го по 60-й день - 8%; с 61-го дня - 7,75%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:34
Дата актуализации: 11.02.2019 09:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 4 городах России
14 403
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
- Сайт
- www.rusnarbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 664-88-00
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