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Максимальный доход

Руснарбанк,

Руснарбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,79%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
853
Ставка
7,79%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 10 000 ₽ 7,79

проценты начисляются по периодам: с 1-го по 60-й день - 8%; с 61-го дня - 7,75%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:34
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Дата актуализации: 11.02.2019 09:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 4 городах России
14 403
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
Сайт
www.rusnarbank.ru
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Телефоны
(495) 664-88-00

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