Максимальный комфорт
Руснарбанк,
Руснарбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
69 464 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6,3
|от 300 000 ₽
|6,5
|от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,7
|367 дней
|от 1 000 $
|0,7
|от 10 000 $
|0,9
|от 30 000 $ до 300 000 $
|1
|367 дней
|от 1 000 €
|0,2
|от 10 000 €
|0,3
|от 30 000 € до 300 000 €
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 10:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный комфорт» в 4 городах России
3 667
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
- Сайт
- www.rusnarbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 664-88-00
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