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Накопительный

Руснарбанк,

Руснарбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
96 116
Ставка
7,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 730 дней 1098 дней
от 10 000 ₽ 7,25 7,55 7,55
от 1 250 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 7,35 7,65 7,65
181 день 367 дней 730 дней 1098 дней
от 1 000 $ до 100 000 $ 1,6 2 2,4
181 день 367 дней 730 дней 1098 дней
от 1 000 € 0,3 0,4 0,3
от 30 000 € до 100 000 € 0,4 0,5 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 61 дня для вкладов на срок 181 день и со 182 дня для вкладов на срок 367/730 дней - по ставке 4% в рублях, 0,75% в долларах, 0,2% в евро

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 10:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 4 городах России
14 555
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
Сайт
www.rusnarbank.ru
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Телефоны
(495) 664-88-00

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