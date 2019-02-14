Вход

Сезонный

РФИ Банк,

РФИ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 999
Ставка
4%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1 год
от 100 000 ₽ 4
1 год
от 3 000 $ 0,5
1 год
от 3 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

кроме последних 30-ти дней срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • свыше 181 дня (основного/пролонгированногосрока) – по ставке 1/2 вклада, действующей на дату открытия/пролонгации
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный» в 1 городе России
2 032
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
Адрес
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Сайт
www.rfibank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 276-08-00 — единый справочный номер
(499) 922-21-44

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Копилка 7,1 30 000 ₽ Посмотреть
Гарант 3,6 10 000 ₽ Посмотреть
Премиальный 2,45 10 000 $ Посмотреть
Премиальный Плюс 1,75 500 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще