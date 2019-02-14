Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения кроме последних 30-ти дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 181 дня (основного/пролонгированногосрока) – по ставке 1/2 вклада, действующей на дату открытия/пролонгации Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 15:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.