Сезонный
РФИ Банк,
РФИ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 999 ₽
Ставка
4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1 год
|от 100 000 ₽
|4
|1 год
|от 3 000 $
|0,5
|1 год
|от 3 000 €
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
кроме последних 30-ти дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- свыше 181 дня (основного/пролонгированногосрока) – по ставке 1/2 вклада, действующей на дату открытия/пролонгации
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный» в 1 городе России
2 032
Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
- Адрес
- 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
- Сайт
- www.rfibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 276-08-00 — единый справочный номер(499) 922-21-44
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