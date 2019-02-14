Гарант
РФИ Банк,
РФИ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 3,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
360 ₽
Ставка
3,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|от 10 000 ₽
|3,3
|3,4
|3,5
|3,6
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|от 100 $
|—
|—
|—
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарант» в 1 городе России
1 934
Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
- Адрес
- 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
- Сайт
- www.rfibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 276-08-00 — единый справочный номер(499) 922-21-44
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