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Гарант

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 3,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
360
Ставка
3,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.
от 10 000 ₽ 3,3 3,4 3,5 3,6
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.
от 100 $ 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарант» в 1 городе России
1 934
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Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
Адрес
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Сайт
www.rfibank.ru
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Телефоны
(495) 276-08-00 — единый справочный номер
(499) 922-21-44

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