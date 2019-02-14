Классический
Эксперт Банк,
Эксперт Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 468 ₽
Ставка
7,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1 год 1 день
|540 дней
|от 50 000 ₽
|7,1
|7,4
|1 год 1 день
|540 дней
|от 1 000 $
|0,2
|0,2
|1 год 1 день
|540 дней
|от 1 000 €
|0,2
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 7 городах России
4 847
Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
- Адрес
- 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
- Сайт
- www.expertbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
8 800 333-11-50 — единая справочная служба
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|Мин. сумма
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|7,8
|1 000 ₽
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|Процент для своих
|7,4
|1 000 ₽
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|Надежный
|7,1
|50 000 ₽
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|Оптимальный
|5,5
|100 000 ₽
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