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Классический

Эксперт Банк,

Эксперт Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
5 468
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1 год 1 день 540 дней
от 50 000 ₽ 7,1 7,4
1 год 1 день 540 дней
от 1 000 $ 0,2 0,2
1 год 1 день 540 дней
от 1 000 € 0,2 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 7 городах России
4 847
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Сайт
www.expertbank.com
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Для своих+ 7,8 1 000 ₽ Посмотреть
Процент для своих 7,4 1 000 ₽ Посмотреть
Надежный 7,1 50 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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