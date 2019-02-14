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Ренессанс Накопительный

Ренессанс Кредит,

Ренессанс Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 036
Ставка
6,55%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 30 000 ₽ 5,85 6,2 6,2 6,55
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 500 $ 0,5 0,75 0,75 0,75
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 500 € 0,15 0,15 0,15 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 09:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Накопительный» в 154 городах России
333 280
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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