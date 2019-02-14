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Универсальный (ежемесячно)

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
319 755
Ставка
6,2%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день 1100 дней
от 5 000 000 ₽ 5,9 6 6,2 6,2 6,2 6
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день 1100 дней
от 65 800 $ 0,7 1,05 1,3 0,1 0,1 0,1
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день 1100 дней
от 60 400 € 0,5 0,55 0,75 0,75 0,7 0,5
  • минимальная сумма вклада для моновалютного вклада - 5 000 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте;
  • для мультивалютного вклада - cовокупная сумма по всем валютам вклада 5 000 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте;
  • для определения максимальной суммы вклада см. сайт банка;
  • если сумма вклада превысит максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке исходя из 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
мультивалютный
совокупная сумма по всем валютам вклада должна быть не менее 5 000 000 рублей; вклад также может быть открыт в одной валюте
Особые условия
  • открывается в случае наличия соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прием дополнительных взносов (в том числе за счет совершения конверсионных операций) прекращается за 30 дней до окончания срока размещения вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

после 183 дня вклада на сумму меньше максимальной суммы вклада - 0,65% годовых от ставки, указанной в договоре, на сумму превышающую максимальную сумму вклада - пониженная ставка

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный (ежемесячно)» в 137 городах России
13 512
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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