Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад мультивалютный совокупная сумма по всем валютам вклада должна быть не менее 5 000 000 рублей; вклад также может быть открыт в одной валюте Особые условия открывается в случае наличия соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж») Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прием дополнительных взносов (в том числе за счет совершения конверсионных операций) прекращается за 30 дней до окончания срока размещения вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях после 183 дня вклада на сумму меньше максимальной суммы вклада - 0,65% годовых от ставки, указанной в договоре, на сумму превышающую максимальную сумму вклада - пониженная ставка Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 14:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.