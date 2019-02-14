Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный совокупная сумма по всем валютам вклада должна быть не менее 5 000 000 рублей; вклад также может быть открыт в одной валюте Особые условия открывается в случае наличия соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж») Пополнение нет Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях после 183 дня вклада на сумму меньше максимальной суммы вклада - 0,65% годовых от ставки, указанной в договоре, на сумму превышающую максимальную сумму вклада - пониженная ставка Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 14:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.