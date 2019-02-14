Расходный
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
685 000 ₽
Ставка
6,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|731 день
|от 5 000 000 ₽
|6,8
|6,85
|366 дней
|731 день
|от 65 800 $
|1,4
|0,1
|366 дней
|731 день
|от 60 400 €
|0,85
|0,8
- минимальная сумма вклада для моновалютного вклада - 5 000 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте;
- для мультивалютного вклада - cовокупная сумма по всем валютам вклада 5 000 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте;
- если сумма вклада превысит максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке исходя из 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
совокупная сумма по всем валютам вклада должна быть не менее 5 000 000 рублей; вклад также может быть открыт в одной валюте
- Особые условия
-
- открывается в случае наличия соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
после 183 дня вклада на сумму меньше максимальной суммы вклада - 0,65% годовых от ставки, указанной в договоре, на сумму превышающую максимальную сумму вклада - пониженная ставка
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 14:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Расходный» в 137 городах России
13 816
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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