Максимальный процент (ежемесячно)
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
368 740 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|184 дня
|367 дней
|547 дней
|732 дня
|1100 дней
|от 5 000 000 ₽
|6,7
|6,8
|7,1
|7,1
|7,1
|7
|91 день
|184 дня
|367 дней
|547 дней
|732 дня
|1100 дней
|от 100 000 $
|0,8
|1,35
|1,7
|0,1
|0,1
|0,1
|91 день
|184 дня
|367 дней
|547 дней
|732 дня
|1100 дней
|от 100 000 €
|0,65
|0,7
|0,85
|0,9
|0,95
|1,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 60 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
после 183 дней - 0,65% от ставки указанной в договоре
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный процент (ежемесячно)» в 137 городах России
53 318
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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-
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-
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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|8,5
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|7,6
|5 000 000 ₽
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|7,5
|10 000 ₽
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|Мой доход
|7,4
|100 000 ₽
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|Моя выгода
|7
|10 000 ₽
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|Расходный
|6,85
|5 000 000 ₽
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|Фиксированный процент
|6,85
|5 000 000 ₽
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|Универсальный (в конце срока)
|6,55
|5 000 000 ₽
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|Моя копилка
|6,35
|1 500 000 ₽
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|Кошелек (в конце срока)
|6,3
|350 000 ₽
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|Универсальный (ежемесячно)
|6,2
|5 000 000 ₽
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|Кошелек (ежемесячно)
|6
|350 000 ₽
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|Мои возможности
|5,7
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