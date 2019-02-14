Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж») Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 60 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях после 183 дней - 0,65% от ставки указанной в договоре Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 14:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.