Умеренный
Норвик Банк,
Норвик Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,90%
Сумма
от 500 ₽
Срок
274 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
22 ₽
Ставка
5,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|9 мес.
|от 500 ₽ до 10 000 000 ₽
|5,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умеренный» в 16 городах России
1 587
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
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|6,2
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|Годовой
|6
|500 ₽
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|Black Edition(с частичным снятием)
|6
|1 000 000 ₽
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|Лаконичный
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|Свободные деньги
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|Валютный
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