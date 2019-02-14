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Срочный - пополняемый, рубли (Рокетбанк)

Киви Банк,

Киви Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
609
Ставка
5,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 5,13 5,88 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • банк открытия вклада: АО Киви Банк;
  • требуется открытие карты
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • на срок 91 день за 30 дней;
  • на сроки 181 и 367 дней - за 90 дней до окончания срока вклада;
  • сумма вклада после пополнения не должна превышать первоначальную сумму вклада более чем в 5 раз, без учета выплаченных процентов
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 15:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный - пополняемый, рубли (Рокетбанк)» в 3 городах России
15 009
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
Адрес
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Сайт
qiwi.com
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Телефоны
8 800 200-62-25 — единая справочная служба

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