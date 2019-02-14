Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия банк открытия вклада: АО Киви Банк;

требуется открытие карты Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения на срок 91 день за 30 дней;

на сроки 181 и 367 дней - за 90 дней до окончания срока вклада;

сумма вклада после пополнения не должна превышать первоначальную сумму вклада более чем в 5 раз, без учета выплаченных процентов Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через мобильный банк Дата актуализации 11.02.2019 15:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.