Срочный - валюта (Рокетбанк)
Киви Банк,
Киви Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,90%
Сумма
от 200 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
0,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 200 $
|0,4
|0,8
|0,9
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 200 €
|0,15
|0,2
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- банк открытия вклада: АО Киви Банк;
- требуется открытие карты
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через мобильный банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный - валюта (Рокетбанк)» в 3 городах России
8 521
Справочная информация
АО «Киви Банк»
- Адрес
- 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
- Сайт
- qiwi.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-62-25 — единая справочная служба
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