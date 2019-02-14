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Срочный - валюта (Рокетбанк)

Киви Банк,

Киви Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,90%
Сумма
от 200 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
0,9%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 200 $ 0,4 0,8 0,9
91 день 181 день 367 дней
от 200 € 0,15 0,2 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • банк открытия вклада: АО Киви Банк;
  • требуется открытие карты
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный - валюта (Рокетбанк)» в 3 городах России
8 521
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
Адрес
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Сайт
qiwi.com
Отделения и банкоматы
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Отделения 4
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Телефоны
8 800 200-62-25 — единая справочная служба

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