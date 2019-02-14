Универсальный-ВИП
Руснарбанк,
Руснарбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
233 694 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|730 дней
|1098 дней
|от 3 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|7,5
|7,75
|7,75
|—
|181 день
|367 дней
|730 дней
|1098 дней
|от 30 000 $ до 1 000 000 $
|—
|2
|2,4
|2,65
|181 день
|367 дней
|730 дней
|1098 дней
|от 30 000 € до 1 000 000 €
|0,4
|0,5
|0,5
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
однократно в течение срока действия договора вклада в сумме, не превышающей 20% от общей суммы вклада (с учетом пополнений) на момент снятия
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 61 дня для вкладов на срок 181 день и с 182 дня для вкладов на срок 367/730 дней по ставке 4% годовых в рублях 0,75% годовых в долларах США, 0,2% годовых в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный-ВИП» в 4 городах России
4 719
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
- Сайт
- www.rusnarbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 664-88-00
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|Название
|Макс. ставка, %
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|7,79
|10 000 ₽
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|Пенсионный
|7,65
|10 000 ₽
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|Накопительный
|7,65
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|Максимальный комфорт
|6,7
|1 000 000 ₽
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