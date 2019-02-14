Надежный
Банк «ФК Открытие»,
Банк «ФК Открытие» вкладВсе вклады банка
возможно открытие вклада в пользу третьего лица
Валюта
RUB
Ставка
до 7,63%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
99 310 ₽
Ставка
7,63%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|6,17
|6,32
|7,07
|6,61
|от 250 000 ₽
|6,47
|6,61
|7,35
|6,88
|от 750 000 ₽
|6,66
|6,8
|7,53
|7,05
|от 1 250 000 ₽
|6,76
|6,9
|7,63
|7,14
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Основной доход"
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 10:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 255 городах России
79 858
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-78-77 — единая справочная служба
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Открытый
|7,53
|50 000 ₽
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|Премиальный
|7,3
|1 250 000 ₽
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|Основной доход
|6,97
|1 250 000 ₽
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|Активное пополнение
|6,55
|1 250 000 ₽
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|Свободное управление
|6,27
|1 250 000 ₽
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