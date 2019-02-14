Вход

Надежный

Банк «ФК Открытие»,

Банк «ФК Открытие» вклад

Все вклады банка
возможно открытие вклада в пользу третьего лица
Валюта
RUB
Ставка
до 7,63%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
99 310
Ставка
7,63%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 6,17 6,32 7,07 6,61
от 250 000 ₽ 6,47 6,61 7,35 6,88
от 750 000 ₽ 6,66 6,8 7,53 7,05
от 1 250 000 ₽ 6,76 6,9 7,63 7,14
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Основной доход"
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
13.02.2019 10:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 255 городах России
79 858
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 87
Банкоматы 292
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Открытый 7,53 50 000 ₽ Посмотреть
Премиальный 7,3 1 250 000 ₽ Посмотреть
Основной доход 6,97 1 250 000 ₽ Посмотреть
Активное пополнение 6,55 1 250 000 ₽ Посмотреть
Свободное управление 6,27 1 250 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще