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Оптимальный экспресс плюс

Энергомашбанк,

Энергомашбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 396
Ставка
5,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 61 день 91 день
от 100 000 ₽ 4,75 5 5,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный экспресс плюс» в 1 городе России
1 376
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Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
Адрес
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
ОГРН
1027800001261
Сайт
www.energomashbank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-60 — единая справочная служба

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