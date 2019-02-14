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Дольче Вита Плюс

Витабанк,

Витабанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,10%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
733
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 10 000 ₽ 7,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 60 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Дольче Вита Плюс» в 1 городе России
1 999
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Справочная информация
ПАО «Витабанк»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, <nobr>пр-т</nobr> Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
ОГРН
1027800000183
Отделения и банкоматы
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Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(812) 325-99-99

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